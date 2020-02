Dinkelsbühl Kneipenfestival

Am Samstag, den 14. März 2019 findet das 21. Dinkelsbühler Kneipenfestival statt und wird die historische Altstadt von Dinkelsbühl wieder zur Bühne für eine Nacht der Musik machen.

Zum Wilden Mann Wörnitzstraße 1 Ziel 1 „Little Monroe“ ab 20.30 Uhr

Bereits in den 90er Jahren rockten Franz und Roland mit der Coverrockband MONROE - mit durchaus ausgefallenem Programm – die süddeutschen Zelte und Hallen. 2001 trennten sich dann die musikalischen Wege, jedoch verloren Franz und Roland sich nie ganz aus den Augen.So entstand im Herbst 2018 aus gemeinsamen Akustik Sessions der Gedanke ein Akustik Duo mit einem etwas anderen Programm zu gründen: Little MonroeFranz und Roland gehen dabei nicht den gewöhnlichen Weg, wagen sich an Songs wie etwa „Under Pressure“, „Don’t Stop Me Now“ und „Anotherone Bites the Dust“ von Queen, oder Police Klassiker wie „Roxanne“ oder „So Lonely“. Aber auch Songs von Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran, sowie deutschsprachige Klassiker von Karat, STS oder neueren deutschen Liedermacher wie Max Giesinger und Wincent Weiss – werden stimmungsvoll neu arrangiert und interpretiert.

Entstanden ist ein außergewöhnlicher Mix unterschiedlicher Genres und Interpreten – dargeboten, mit der Liebe zur Musik und zu außergewöhnlichen Songs, in neuem akustischem Gewand.

Red fat Cat sind 4 Jungs aus Crailsheim, die Spaß am musikalischen Experimentieren haben. Das Musikprogramm ist breit aufgestellt, von ACDC bis Millow, von Elvis bis Pink Floyd und alles klingt irgendwie anders.Der Rockabilly-Country Sound sorgt dafür, dass selbst traurige Songs schwungvoll interpretiert werden. Die Band hat einen hohen Unterhaltungswert und sorgt den ganzen Abend für gute Stimmung.

kleiner Schrannensaal Weinmarkt Ziel 3 „Sittin´on a carpet“ ab 20.30 Uhr

„Sittin' on a carpet" - das sind vier Musiker aus der Umgebung von Bopfingen, Ulm und Nördlingen, die viele Jahre in verschiedenen überregionalen Bands ihre Erfahrungen sammeln konnten.Die Band macht handgemachte Musik mit akustischen Gitarren und mehrstimmigen Gesang im eigenen kreativen Stil. „Sittin´ on a carpet“ benötigt keine E-Gitarren oder elektronische Keyboards – musikalische Handarbeit mit Instrumenten aus Holz garantieren hundertprozentige Unplugged-Live-Musik. Egal ob Songs von STS, Cat Stevens, Lost Frequencis, Robin Schulz, DJ Antoine, Avicii, Die Ärzte, Queen, Die Toten Hosen, oder AC/DC – „Sittin´ on a carpet“ hat für jeden Geschmack etwas im Programm. Gewitzte Eigeninterpretationen von aktuellen Rock- oder Disco-Hits sorgen für tolle Stimmung und gern besuchte Konzerte.

großer Schrannensaal Weinmarkt Ziel 4

„Flaming Moe“ ab 21.00 Uhr

Die achtköpfige Band Flaming Moe machte es sich zur Aufgabe nicht nur die jugendlichen, sondern auch die Generation 30 + mit Ihrer Musikauswahl anzusprechen und spezialisierte sich daher hauptsächlich auf die sowohl bei jung und alt bekanntesten Rockhits aus den 70er, 80er und 90er Jahren.

Natürlich wurde dabei nicht versäumt auch Lieder aus der Gegenwart ins Programm aufzunehmen, jedoch in einer gemäßigteren Anzahl als es bei den üblichen Coverrock-Bands der Fall ist.

Unser Repertoire reicht von sanften Rockballaden über Oldie-, Punk-, Deutsch- und Hardrock bis hin zu harten Heavy-Metal Klängen.

Ein Gourmet-Menü für eingefleischte Rockfans und welche die es noch werden wollen!

Gasthaus zur Sonne Weinmarkt 11 Ziel 5

„Acoustic Basement“ ab 20.30 Uhr

Die 3 Jungs aus Ansbach verbinden Welthits mit ihren ganz eigenen verspielten Einflüssen. Ihr komplettes Programm besteht aus handgemachter Musik - ganz ohne Effekte oder Playback. 100% echter Akustikstil.Das vielseitige Programm von Pop, Rock, Punkrock über Schlager bis hin zu Charts.

Goldener Anker Untere Schmiedgasse 22 Ziel 6 „Felix & Andrej“ ab 20.30 Uhr

….das sind Andrej Gireth und Felix Walcz. Die beiden Musiker aus Nördlingen haben sich Anfang des Jahres zusammen gefunden. Anfangs als Straßenmusiker unterwegs, entwickelten Sie sich schnell zu einem eingespielten Team, dessen Motto ganz klar „Musik macht Spaß „ist. Das zeigen die beiden auch Ihrem Publikum. Mit Gitarre, Gesang und Mundharmonika Covern die beiden Klassiker als auch Aktuelle Songs aus Rock und Pop.Wir freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit euch.

Jugendherberge Koppengasse 10 Ziel 7 „play again sam“ ab 20.30 Uhr

acoustic music live in concert… ...wer kennt diesen Satz aus Casablanca nicht, "spiel es nochmal Sam - spiel unser Lied!"Unter diesem Motto präsentieren Roland, Hannes und Hartmut Songs von Bob Marley bis zu den Black eyed Peas, von U2 bis zu Tiao Cruz. Drei Instrumente, drei Stimmen und die dreifache Leidenschaft zur Musik spiegeln sich im Programm der ehemaligen Studenten der BFM Dinkelsbühl und Kronach wieder und mit ihren Arrangements geben sie den Songs ein neues „Outfit“, ohne sie zu entstellen oder den Wiedererkennungswert zu schmälern.Mit ihrer enormen Spielfreude und ihrer sympathischen Art nehmen euch die Drei mit auf eine musikalische Reise, die einfach nur Spaß macht!

× Erweitern Exceeded Exceeded

Wirtshaus zum Stern Dr.-Martin-Luther-Str. 18 Ziel 8 „Exceeded“ ab 21.00 Uhr

Die Rock-Coverband EXCEEDED kommt aus dem fränkischen Buch am Wald. Die 5 jungen Musiker bieten ein ausgewähltes Repertoire von verschiedenen englisch- und deutschsprachigen Rock Songs.Zu hören gibt es Klassiker von AC/DC oder Metallica, aber auch Bands wie Linkin Park oder die Toten Hosen haut EXCEEDED euch um die Ohren.

Schleuse Dr.-Martin-Luther-Str. 16 Ziel 9

„Crucial Gang“ ab 21.00 Uhr

Die 6-köpfige Crucial Gang reichert die Genres (Dub-)-Reggae, Afro-Sound, Socca und Calypso mit funkigen Hip-Hop-Elementen an und verschmelzt sie zu einem vielschichtigen, eigenen Stil. Die absolut partytauglichen Musikstücke sind querdurch Eigenkompositionen, textlich in kreolischem Französisch, Englisch und Deutsch eingebettet.Die Band wurde 1995 von Vocal-Mastermind Papa Crucial Ino Baptiste ins Leben gerufen, der von der verwunschenen, kleinen Antilleninsel Dominica stammt.Seit Kurzem ist die Gang wieder mit der alten Kernbesetzung am Grooven. Mit dabei: der legendäre Quincy Phelps am Bass sowie Birdie Huebel an den Drums (former Live-Drummer beim Zirkus Flic Flac), Musik absolut zum Abtanzen !