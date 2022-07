19. Internationales low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival 2022

Am Fr. 30 den September 2022 ab 20.00 Uhr ist es dann endlich wieder so weit.Seit zwölf Jahren ein subkultureller cineastischer Höhepunkt in Stuttgart und von Beginn an „kult!“. Das einzige unabhängige Kurzfilmfestival Stuttgarts. Nachdem bei den Open Screenings im Juni das Publikum abgestimmt hat, welche Filme dieses Jahr ins Festivalprogramm kommen zeigt das Kulturzentrum Merlin nun das Beste was die internationale unabhängige Kurzfilmerszene, aus mehr 4000 Einreichungen, so zu bieten hat. Witzige, abwechslungsreiche, kurzweilige, überraschende, spannende und nachdenkliche Kurzfilme voll wundervoller Ideen. Beste Unterhaltung ist hier garantiert.Von Animationen, über Minispielfilme, Fakedokumentationen, Komödien und Dramen bis hin zum Bad Taste Trash ist alles dabei.Zu sehen gibt es 20 Kurzfilme (aufgeteilt in zwei mal 60 min), wie man Sie sonst nirgendwo zu sehen bekommt in gemütlicher und entspannter Open Air Festivalatmosphäre im Hinterhofgarten des Merlin und parallel dazu im Saal. So findet jeder Platz zum gemütlichen Filmegenießen.Moderiert und organisiert von Ingo Klopfer ( get shorties Lesebühne/ film-sharing Festival)