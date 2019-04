19. IWelt Marathon Würzburg 2019

Würzburg rennt! Der Marathon (42 km) und Halbmarathon (21 km) am 26. Mai 2019 führen entlang des Mains und mitten durch die Stadt. Über 4000 Teilnehmer genießen den Lauf, der mit seinem Zwei-Runden-Kurs an vielen Würzburger Sehenswürdikeiten vorbeiführt. Ein Event mit Rahmenprogramm für Läufer und Nichtläufer. Am Samstag, 25. Mai finden die Kinder- und Schülerläufe statt.