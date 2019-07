19. Schafwoll-Festival 2019

Am Samstag, den 31. August und Sonntag den 1. September 2019, findet ab 11 Uhr in 71720 Oberstenfeld - Gronau, In den Dorfwiesen 10 das 19. Schafwoll - Festival statt. Auf Initiative der Wollaktion hin, soll dieses Jahr zum 19. Mal ein buntes Fest “ rund um`s Schaf “ und deren Wolle veranstaltet werden. Diesem Rohstoff, unserer heimischen Schafwolle, wurde in den letzten Jahren viel zuwenig Beachtung geschenkt. Dies wollen wir nun ändern. In unserer Region gibt es tausende Schafe und dies nicht nur auf der Alb, sondern auch im Bottwartal und in den Löwensteiner Bergen. Diese Tiere sind Tag und Nacht unermütlich im Einsatz für den Erhalt unserer Kulturlandschaft. Sie produzieren Fleisch, Milch und Wolle. Um den Schafwoll - Festival Besuchern Einblick und Informationen die Schafhaltung betreffend, zu gewähren wird an diesem Wochenende viel geboten. Verschiedene Schafrassen stellen sich vor. Ein bunter Reigen von über 100 Marktständen, bestückt von Schafhaltern und Kunsthandwerkern bietet Interessantes und Informatives. Alte und neue Handwerke werden gezeigt, z.B. Spinnen, Weben, Filzen usw. und laden zum Gucken und Mitmachen ein. Am Käsestand der Hofkäserei Erhardt gibt es echten, köstlichen Baden Württemberger Schafskäse und auch die Imker werden wieder mit Marktstand und Infos das Festival bereichern. Umrahmt wird das Programm von dem Schwaben und Buchautor Hans Otto Oechsel, der Geschichten aus seinen Büchern zum Besten gibt, mit Schäfer-Sketchen von der Böckles Bühne Gronau, einer Modenschau der Wollaktion und samstags ab 17 Uhr mit der Musikergruppe Helmut & Walter & Bernhad Acustic Rock “ handgemacht “. Auch für die Kinder gibt es wieder viel Möglichkeiten der Beschäftigung. Für das leibliche Wohl ist bestens vorgesorgt mit Lamm und Wein aus dem Bottwartal.