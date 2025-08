23. Schafwoll-Festival in Oberstenfeld-Gronau am 6. und 7. September 2025 mit Gläserner Produktion.

Am Wochenende des 6. und 7. September 2025 lädt das idyllische Oberstenfeld-Gronau zum 23. Schafwoll-Festival ein. Ab 11 Uhr verwandeln sich die Dorfwiesen in 71720 Oberstenfeld-Gronau in ein lebendiges Fest rund um das Thema Schaf und seine vielfältigen Produkte wie Wolle, Fleisch und Schafskäse. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert das Festival mit immer neuen und spannenden Attraktionen.

Die Region, bekannt für ihre tausenden Schafe, die nicht nur auf der Alb, sondern auch im Bottwartal und den Löwensteiner Bergen zuhause sind, feiert diese fleißigen Landschaftspfleger, die unermüdlich zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft beitragen.

Das Schafwoll-Festival ist ein Fest für alle Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Probieren und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ein besonderes Highlight ist der Woll-Fühl-Pfad, der Groß und Klein die Vielfalt der Wolle näherbringt und für jede Menge Spaß sorgt. Über 90 Marktstände bieten eine bunte Auswahl an Produkten – von Schafskäse und Geschenkartikeln über Spinnräder bis hin zu hochwertiger Designerkleidung aus Wolle, Leinen und Baumwolle. Auch Winzer, Imker und Jäger bereichern das Angebot.

Auf der unteren Bühne Richtung Oberstenfeld gibt es täglich ab 15 Uhr spannende Schafschur-Vorführungen. Hier können Besucher zudem alles Wissenswerte über die Landschaftspflege mit Schafen, Ziegen und Alpakas sowie deren Wolle erfahren. Die Tiere weiden direkt vor Ort und sorgen für eine besondere Atmosphäre.

Musikalisch wird das Festival am Samstag ab 17 Uhr durch die „Fidelen Murrtäler“ mit handgemachter Musik begleitet. Am Sonntag beginnt der Tag um 10:15 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf dem Festgelände. Um 12 Uhr begrüßen die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung Ludwigsburg die Gäste feierlich.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Köstlichkeiten vom Lamm und edle Weine aus dem Bottwartal laden zum Genießen ein. Der Eintritt sowie alle Vorführungen sind kostenfrei.

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Erlebnisse, Genuss und Entspannung!