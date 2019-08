19. Shakespeare-Picknick im Wiesental

Gespielt wird: Verlorene Liebesmüh.

In den Pyrenäen, im Grenzbereich zwischen Frankreich und Spanien lag früher das kleine Königreich „Navarra“, dessen Herrscher eine kleine musisch-philosophische Akademie gründete. Dieses Land hat sich William Shakespeare als Handlungsort für eine Komödie ausgesucht, in der es wie immer einen Reigen aus Verwechslungen, Liebesgeschichten und Schabernack zu sehen gibt.

Das Stück hat keine literarischen Vorgänger und man vermutete, dass echte Begebenheiten und Menschen Shakespeare dazu inspirierten. Es gilt als Glanzstück des Dichters, was den Einsatz der Sprache betrifft. Die Bühnensprache charakterisiert natürlich die Helden auf der Bühne, ist zudem aber auch eigenes dargestelltes Element mit Extravaganzen; sie umfasst Prosa, Blankvers, rhetorische Solis als auch schnelle Rede-Duelle, Liebessonnette, Übersteigerungen und sprachliche Verwirrungen im schnellen Wechsel.

Gerade weil dieses Stück seine Kraft aus der Sprache zieht, ist es etwas komplexer beim Einstudieren und die Freiberger Shakespeare Company hat, um dem Stück gerecht zu werden, zwei ganze Jahre studiert, gespielt, am Hofe Navarras und ist nun bereit, das Publikum dorthin zu entführen.

Was vielen vielleicht nicht bekannt ist: Wie die Handwerker beim Sommernachtstraum ein Stück für die Herrscher einstudieren, das bekannte „Stück im Stück“, so wird auch in Love’s Labour’s Lost eines geplant und aufgeführt. Zum Amüsement der Damen und Herren in Navarra werden die „Neun Wunder der Tapferkeit“ als Schauspiel gewählt und präsentiert.

Die Schauspieler holen wie immer das Publikum um 14.30 Uhr beim Kleintierzüchterheim Geisingen ab und laufen dann gemeinsam zur Wiese. Die Veranstaltung ist kostenlos (wir freuen uns über eine Spende), bringen Sie einfach Ihr Picknick und Ihre Picknickdecke mit. Bei Regen oder starker Kälte findet das Picknick in der Stadtbibliothek statt