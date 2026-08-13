19. Historischer Markt Großbottwar

Willkommen auf dem 19. Historischen Markt in Großbottwar!

“Taucht ein in die Faszination und den Mythos des Mittelalters!”Lasst Euch von Gauklern und Fahnenschwingern, Handwerkern und Händlern, Theaterleuten, Rittern, Musikern und Tänzern mit Spannung und „Kurzweyl“ unterhalten. Zauberer, Wahrsager, Stelzenläufer und Jongleure werden Euch zum Staunen bringen.

Schaut den Messerschleifern, Schmieden, Buch- und Bürstenbindern, Bogenbauern, Seilern und Gewandschneidern bei ihrem alten Handwerk über die Schulter.

Ein Riesenspaß für Kinder und jung Gebliebene ist das Ritter-Turnier der besonderen Art, garantiert tierfreundlich, da die Rösser von ihren Rittern getragen werden. Ein Fass-Karussell, Märchenerzähler, Bogenschießen, Kerzen ziehen und vieles mehr warten auf die Kleinen und Großen Besucher.

Eine ganz besondere Attraktion sind die Nachtwächterführungen am Samstag. Die Theatergruppe des Bürgervereins MAG Miteinander Attraktives Großbottwar e.V. wird Euch in acht Stationen die spannende Geschichte von Jakob Friederle erzählen.