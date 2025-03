1923 Prohibition Party

DAS IST PROHIBITION

Irgendwo in der Stadt – hinter verschlossenen Türen oder in einer dunklen Gasse – findet eine geheime Party statt. Ein Ort, an dem die 20er nie endeten, wo der Glanz und Glamour von Great Gatsby noch immer leuchten und die Dekadenz der Prohibitionszeit lebendig ist.

Eine Party größer als in Great Gatsby's wildesten Träumen.

Willkommen in den Roaring Twenties und der Prohibitionszeit.

DAS IST PROHIBITION.

DIE BESTEN GATSBY-PARTYS DER WELT

Prohibition ist der größte Veranstalter von Gatsby-Events in Europa. Unser Ziel ist es, die größten und besten Vintage-Partys der Welt zu organisieren. Wir entführen Sie und Ihre Freunde stilvoll hundert Jahre in die Vergangenheit.

Seit 2019 haben wir ausverkaufte Events in ganz Europa organisiert, darunter in Paris, London, Southampton, Bristol, Amsterdam, Hamburg, Berlin, Trondheim, Oslo und vielen anderen Städten.

DIE UNTERHALTUNG

Für uns steht die Unterhaltung im Mittelpunkt. Wir bieten eine erstklassige Show mit Tänzern, Jazz, Kabarett, Showgirls in atemberaubenden Kostümen und Vintage-DJ-Sets.

MUSIK

Unsere hauseigene Band Swing’it ist eine der größten Vintage-Musikgruppen der Welt. Mit Humor und Energie bietet Swing’it eine Show für die Ewigkeit.

TANZ UND BURLESQUE

Mit prächtigen Kostümen und schnellen Füßen sind Tanz und Burlesque integraler Bestandteil jeder Party. Wir präsentieren Ihnen einige der besten Acts der Vintage-Szene.

SWING’IT

PROHIBITION wird von Swing’it veranstaltet. Swing’it kombiniert die Popmusik von gestern mit der Energie und Lebendigkeit von heute. Mit unvergleichlichem Showtalent schaffen sie eine elektrische Atmosphäre, die zum Tanzen und Lächeln einlädt.

Swing’it hat bei mehreren der größten Jazzfestivals in Norwegen und Großbritannien gespielt. 2018 erreichten sie das Halbfinale der TV2-Talentshow "Norway’s Got Talent". 2023 belegten sie den dritten Platz im nationalen Eurovision-Finale mit dem Song PROHIBITION.

Ihre erste Single – Party Like it’s 1923 – erzählt die Geschichte von Flappern und Dandys, die wie in The Great Gatsby feiern, und legte den Grundstein für die heutigen Prohibition-Partys. Ihre spätere Single Champagne and Gin festigt ihre Führungsposition in der Welt des Vintage.