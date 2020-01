1968 – The Times They Are A-Changin´

Mit langen Haaren und Flower-Power gegen das Establishment. Mit Solidarität und Protest gegen verknöcherte Strukturen und Nazis auf machtvollen Posten. So propagieren junge Erwachsene Freiheit und Gewaltlosigkeit, sie treten ein für Gerechtigkeit, Frieden und sexuelle Befreiung.

Auf der Suche nach neuen Erfahrungen öffnen Drogen Türen zu anderer Wahrnehmung und helfen, sich der unerträglichen Wirklichkeit zu entziehen. Was ist vom Geist der 68er geblieben?

Der Chor Semiseria (auch bekannt durch seine Mitwirkung bei „We Shall Overcome“) präsentiert zusammen mit Heiner Kondschak Themen des geschichtsträchtigen Jahres.

Von der ersten bemannten Mondumkreisung über Studentenrevolte bis zur Liberalisierung der Sexualität - viele Themen der Zeit erklingen in Musik und Geschichten, zu den Sounds von Hair, Beatles oder Crosby, Stills, Nash & Young. Dabei verwandelt sich die Rockband der damaligen Zeit in moderne Chorklänge, die Semiseria in der gewohnten Qualität, frisch und eigens für dieses Programm arrangiert, auf die Bühne bringt.

Heiner Kondschak erzählt und moderiert den Abend. Zeitzeugen kommen per Videoeinspielungen zu Wort und ergänzen das Programm mit lebendigen Geschichten aus der Region.

Ein spannender Abend, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Spieldauer: 120 Minuten