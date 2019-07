1984 - George Orwell

Nach dem großen Erfolg im Juni dieses Jahres zeigt das Leonberger Jugendensemble noch einmal seine Sicht auf die Dystopie George Orwells.

Dessen düsterer Zukunsftsroman »1984« erschien bereits vor mehr als 70 Jahren, hat aber an Aktualität nichts verloren - im Gegenteil: Das Thema Überwachung ist angesichts Facebook, Google und Co. gegenwärtiger denn je, die Menschen feiern sich selbst als Abziehbilder einer künstlichen Hochglanzwelt, sind ständig auf Sendung und blenden die manipulative Macht eines Big Brothers aus. Was bedeutet angesichts dessen Wahrheit, was Liebe und Mit-Menschlichkeit?

Regie: Swantje Willems

Dauer: ca. 100 Min. + Pause