1984 - nach dem Roman von George Orwell

Im Orwell-Staat Ozeanien wird eine neue Sprache verordnet, um den Menschen das Denken abzugewöhnen. Das „Friedensministerium“ plant Kriegseinsätze, im „Ministerium für Wahrheit“ werden die Gehirne manipuliert. Was wahr ist, wird nun falsch, was falsch ist, wird zur Wahrheit.

Inmitten dieser Welt beginnt Winston Smith damit, ein geheimes Tagebuch zu führen, ein Aufruf zum Widerstand, eine Botschaft an die Ungeborenen. Bei der Arbeit lernt er Julia kennen, die beiden werden ein Paar, verbotenerweise. Als Winston den Versuch wagt, Kontakt zu einer Untergrundorganisation aufzunehmen, läuft er in sein Verderben. „Big Brother is watching you.“