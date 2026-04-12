199x Retro Rave

Die Chapel holt erstmals den Vibe und den Techno -Sound der 90er und 2000er Jahre nach Göppingen .

Die Chapel holt erstmals den Vibe und den Techno -Sound der 90er und 2000er Jahre nach Göppingen . Mit Michael Cores, vielen Göppingern noch als Resident DJ des Avenue Parks bekannt, später Head des Kult Labels Noom Records, kommt ein Urgestein der frühen Techno Szene in seine ehemalige Homebase zurück . Unterstützt von DJ Cruse, einem weiteren ausgemachten Old School Techno Experten und Vinyl Künstler Ali X mit einer ausgewählten Sammlung an schwarzem Gold. Allesamt charismatische Plattendreher, die die Magie der ersten Techno Jahre quasi im Blut haben. Euch erwartet der Sound, der damals in Clubs wie dem Oz, dem Skylab, Toy, Nexus6 und auf den vielen Underground Raves lief. Dazu eine Lightshow der Extraklasse. Retro Rave, nicht nur für Enthusiasten und Veteranen.