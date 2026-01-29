1x1 des Bühnensprechens

Workshop mit Niklas Schmidt.

Wie unterstütze ich Schüler*innen darin, sich hörbar und präsent auszudrücken? Wie fülle ich mit meiner Stimme den Raum? Wie kann ich besser senden? Und was bedeutet eigentlich Anbindung? Welche Rolle spielen Körper und Gedanken? In diesem Workshop widmen wir uns spielerisch den Grundlagen des Bühnensprechens.

Mit Spielen und Textmaterial erproben wir Atemtechnik, Stimme, Artikulation und besonders Sprechhaltung – denn oft ist es der Gedanke vor dem Satz, der Verständlichkeit schafft. Gerade in der Arbeit mit Schulgruppen fehlt häufig die Zeit für ausführliches Stimmtraining. Umso wichtiger sind einfache und empowernde Ansätze, die jungen Menschen helfen, ihre Präsenz zu entfalten und das Gesagte auf der Bühne zu meinen.