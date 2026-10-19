2:22 - EINE GEISTERGESCHICHTE

Jenny glaubt, dass es in ihrem neuen Zuhause spukt. Nacht für Nacht hört sie über das Babyphone Schritte und das Weinen eines Mannes. Immer zur selben Zeit, Punkt 2.22 Uhr.

ihr Mann Sam, ein Physikprofessor, ist auf Geschäftsreise und will davon nichts wissen. Am Tag seiner Rückkehr kommen Freunde zu Besuch, und beim gemeinsamen Abendessen entbrennt eine hitzige Diskussion über Glaube und Wissen, Ratiinalität und Spiritualität. Je später der Abend, desto unheimlicher wird die Atmosphäre. Geheimnisse werden offenbart, und die Grenzen zum Übersinnlichen durchlässig. Man beschließt, bis 2:22 Uhr wachzubleiben. Dann wird man ja sehen... Oder?

Das Erfolgsstück des preisgekrönten britisch Autors, Radiomoderators und Journalisten Danny Robins (Podcast-Serie "The Battersea Poltergeist") ist ein packender Thriller: spannend, gruselig - und prominent besetzt mit Jenny Löffler in der Hauptrolle, bekannt aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".