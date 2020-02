24-Stunden-Lauf 2020 in Leingarten

Was ist ein 24-Stundenlauf?

Ein 24-Stundenlauf bedeutet, dass jeder Lauf-, Wander- oder Spazier-lustige innerhalb der vorgegebenen 24 Stunden eine festgelegte Strecke beliebig oft laufen kann. Jeder kann dabei frei entscheiden, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der 24 Stunden er/sie beginnen möchte, wann und wie lange Pausen eingelegt werden und wann er/sie die Rundenzählung beenden möchte.

Wie funktioniert der 24-Stundenlauf?

Für jede gelaufene Runde wird ein Rundengeld von 1,50 Euro berechnet. So entsteht am Ende des Laufs ein Spendenbetrag pro Läufer, den dieser spenden kann oder sich von einem selbst organisierten Sponsor finanzieren lassen. Ab der 22. Runde liegt das Rundengeld bei 1 € pro Runde. Wer will, darf gerne mehr spenden. Dabei ist es ganz egal, ob Spaziergänger oder Profi-Läufer. Beim 24-Stunden-Benefizlauf zählt jeder Kilometer und jeder kann dabei sein! Der durch die Runden erlaufene Betrag kann natürlich jederzeit durch eine weitere Spende erhöht werden.

Veranstaltungsort: Gewerbegebiet Leingarten, rund um die Dieselstraße 31, 74211 Leingarten

Start und Ende der ca. 1,8 km langen Strecke befinden im Gewerbegebiet von Leingarten direkt am Leinbach. Der Rundkurs verläuft weitgehend im Grünen vorbei an Feldern, Bäumen und Wiesen auf asphaltierten Wegen. Den idyllische Leinbach kreuzen wir zwei Mal über kleine Brücken.