2. Ansbacher Lachnacht – mit Atze Bauer, Jörg Kaiser, Schaluppke und Patricia Lürmann

Drei Künstler & ein Moderator, die die Ansbacher Kammerspiele zum Lachen bringen werden! Die Ansbacher Lachnacht startet in die 2. Runde. Machen Sie sich bereit für bebende Zwerchfelle, tränende Augen und jede Menge gute Laune.

Sie werden von Atze Bauer, dem fränkischen Liederchaoten, durch das aufregende Spektakel geführt. Er freut sich, Ihnen diese legendären Comedians zu präsentieren: Jörg Kaiser schwingt den verbalen Kochlöffel und haut dabei alles in die Pfanne, was der alltägliche Wahnsinn dem waschechten Franken an Absurditäten ins Regal gestellt hat. Schaluppke redet, rockt und rappt, bis der letzte Zuhörer merkt: Ein Bademeister ist auch Entertainer! Ein weiteres Highlight an diesem Abend ist Patricia Lürmann. Mit ihrem einzigartigen Blick auf die Welt und einer Prise soziologischer Analyse regt sie zum Lachen und Nachdenken gleichermaßen an. Für alle, die bereit sind, der Realität mit einem Lächeln zu begegnen: ein unterhaltsamer Abend voller Erkenntnisse und Humor.