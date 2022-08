2. City Dinner Tour

Nach erfolgreich durchgeführten Touren in der Region Heilbronn-Franken kommt die Tour in diesem Zuge nun auch zum zweiten Mal nach Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheimer Unternehmer stellen sich persönlich vor und gewähren Einblicke hinter die Kulissen der attraktiven Geschäfte.

Es geht um moderne, vitale Städte, attraktive Einzelhandelsgeschäfte, innovative Gastronomie- und Hotelkonzepte sowie einen ausgewogenen Mix an Dienstleistungsangeboten. All dies darf in einer bürgerfreundlichen Stadt heute und auch in Zukunft nicht fehlen.

Veranstalter: IHK Heilbronn Franken in Kooperation mit dem Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim e. v.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - Anmeldung erforderlich.