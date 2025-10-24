Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Gänsemomenten und ganz viel Spaß und Freunde.

Nach dem riesigen Erfolg im Februar heißt es wieder:

Singen, feiern, Gänsehaut erleben beim …

2. Crailsheimer Rudelsingen

Gemeinsam mit Ihnen verwandeln wir den Event Airport Crailsheim in einen musikalischen Hotspot – mit hunderten Stimmen und einem Repertoire für alle Generationen. Von Klassikern über Schlager bis hin zu aktuellen Chart-Hits! Wir laden Ihr Sie herzlich ein mit dabei zu sein.

🎤 Was ist Rudelsingen?

Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Gänsehautmomenten. Zwei Live-Musiker begleiten das Publikum. Die Texte werden auf eine große Leinwand projiziert – und dann wird mitgesungen.

Von Schlager bis Rock, von aktuellen Charts bis zu den Klassikern. Man muss nicht gut singen können! Die Masse macht den Ton.