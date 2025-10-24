2. Crailsheimer Rudelsingen

Hangar Crailsheim im Fliegerhorst 2, 74564 Crailsheim

Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Gänsemomenten und ganz viel Spaß und Freunde.

Nach dem riesigen Erfolg im Februar heißt es wieder: 

Singen, feiern, Gänsehaut erleben beim …

Gemeinsam mit Ihnen verwandeln wir den Event Airport Crailsheim in einen musikalischen Hotspot – mit hunderten Stimmen und einem Repertoire für alle Generationen. Von Klassikern über Schlager bis hin zu aktuellen Chart-Hits! Wir laden Ihr Sie herzlich ein mit dabei zu sein.  

🎤 Was ist Rudelsingen?

Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Gänsehautmomenten. Zwei Live-Musiker begleiten das Publikum. Die Texte werden auf eine große Leinwand projiziert – und dann wird mitgesungen. 

Von Schlager bis Rock, von aktuellen Charts bis zu den Klassikern. Man muss nicht gut singen können! Die Masse macht den Ton.  

Info

Freizeit & Erholung
