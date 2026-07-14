2. Ellwanger Weinfest

Auch im Jahr der Landesgartenschau laden die „Weinfreunde Ellwangen“ zu ihrer fast schon traditionellen Hocketse im Schatten der Marienkirche ein.

Weinspezialitäten aus Württemberg und Südtirol werden dieses Jahr um das Weinbaugebiet Baden ergänzt. Dieses ist bekannt für seine Spitzen-Spätburgunder vom Kaiserstuhl. Aus allen drei Anbaugebieten schenken die Weinfreunde Sekte und Weine von Top-Winzern aus.

Kulinarisch werden Sie vom Stadtcafé Höll mit Flammkuchen, gegrillten Würstchen und Käse verwöhnt. Musikalische Schmankerln verspricht wieder „Justdixie“ mit Dixie-Jazz, Swing, Boogie und Blues.

Der Erlös des Weinfests geht an die Kulturinitiative Sommer in der Stadt e.V. und den Förderverein der Ellwanger Musikschule für das Jugendblasorchester.