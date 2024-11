LAZY JACKS & FRIENDS - CHRISTMAS SPECIAL

Von Stevie Wonder über Mariah Carey bis zu Ed Sheeran - Winterhits und Interpretationen bekannter Weihnachtsklassiker haben eine große Tradition.

Am Freitag vor Heiligabend laden die Lazy Jacks zu einem besonderen vorweihnachtlichen Konzerterlebnis in die Flina Kulturhalle. Ob Swing, Soul oder Pop - alles ist erlaubt. Die mitreißenden Versionen bekannter Christmas-Evergreens höhen Sie so garantiert nicht im Radio! Freuen Sie sich auf eine swingende Band, großartige Stimmen und viele musikalische Überraschungen.

Hier kommt jede(r) in Feststagsstimmung - garantiert!