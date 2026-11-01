LAZY JACKS & FRIENDS - CHRISTMAS SPECIAL

Von Stevie Wonder über Mariah Carey bis zu Ed Sheeran - Winterhits und Interpretationen bekannter Weihnachtsklassiker haben eine lange Tradition.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2024 laden die Lazy Jacks am Samstag vor Heiligabend mit ihrer 15-köpfigen Formation wieder zu einem besonderen vorweihnachtlichen Konzerterlebnis in die Flina Kulturhalle. Ob Swing, Soul oder Pop - alles ist erlaubt. Die mitreißenden Versionen bekannter Christmas Evergreens hören Sie so garantiert nicht im Radio! Freuen Sie sich auf eine swingende Band, großartige Stimmen und viele musikalische Überraschungen.

Hier kommt jede(r) in Festtagsstimmung - garantiert.