Kinderkonzert mit Sebastian Rochlitzer

Finde heraus, was das größte Geschenk ist! Bei der AdventsFamilien-Show von Ulfie und seinem Freund Sebastian Rochlitzer dreht sich alles um die Weihnachtsgeschichte der Bibel.

Gemeinsam mit Sebastian und seinem blauen Freund reisen die Zuschauer mit der Ufafamaschi direkt hinein ins Geschehen von Bethlehem. Dabei warten jede Menge neue Weihnachtslieder auf euch! Auch diesmal kannst du deine getragenen Socken zum Konzert mitbringen. Ulfie mag dich dann ganz besonders gern. Denn Socken isst er am liebsten!