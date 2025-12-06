Adventskonzert mit WeChazz + Bastian Benoa

Frizhalle Schwaigern Theodor-Heuss-Straße 12, 74193 Schwaigern

Mit Musik ist es wie beim Essen: Frisch, würzig und handgemacht schmeckt es einfach gut!

Die junge Band WeChazz verfeinert ihre Kreationen mit etwas Swing und Blues, einer Brise Soul und Funk, aber auch lateinamerikanischen Rhythmen. Die Mischung aus erdigem Groove, virtuosem Können und sanften Klängen macht die Musik zur Delikatesse. Wenn Bastian Benoa anfängt zu singen wird ein Stück Himmel auf der Erde spürbar - egal, ob auf der „The Voice of Germany“ –Bühne oder im gemütlichen Kaffee um die Ecke.

Fritzhalle Schwaigern

07138 / 5752

Konzerte & Live-Musik
