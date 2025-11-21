Boogie Connection - Jazzfrühschoppen "Abschiedstour"

Boogie Connection, die „kleinste“ Bigband begibt sich auf Abschiedstour.

Ihr Erfolg beruht auf einer emotionsgeladenen Bühnenpräsenz und der unbändigen Spielfreude des Trios. In diesem Genre sind sie nach wie vor die unerreichten Meister der Szene; oft als „kleinste“ Bigband bezeichnet. Traumhaft sicheres Verstehen untereinander gibt dem Trio einen einzigartigen unverwechselbaren Sound, der sofort das Publikum elektrisiert und von den Stühlen holt. Ein herausragender Sound in der heutigen Bluesszene und eine der erfolgreichsten Bands, die Freiburg je hervorgebracht hat.