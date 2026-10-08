Friedel Kehrer - "Bronnweiler Weib"

Die schwäbische Mundartkünstlerin Friedel Kehrer kann auf fast 40 Jahre Bühnenerfahrung zurüchblicken.

Davon 38 Jahre an der Seite ihrer ehemaligen Partnerin Märy Lutz. Mit ihr bildete sie das Mundartduo „Bronnweiler Weiber.“ Nach dem überraschenden Tod von Märy brauchte Friedel erst mal eine Auszeit. Danach startete sie mit ihrem Soloprogramm als „Bronnweiler-Weib“ durch. Als Liedermacherin und Mundart-Kabarettisten hat Friedel Kehrer einen guten Ruf im schwäbischen Raum. Sie versteht es vorzüglich gesellschaftliche Themen ihrem Publikum näher zu bringen. Wenn sie zur Gitarre greift und Lieder ganz anderer Art vorträgt, lauscht das Publikum mal erheitert, mal ergriffen, ihren Texten. Als „Bronnweiler-Weib“ verkörpert sie eine schwäbische Liedermacherin. Mit heller Stimme und Gitarre verarbeitet sie die Schattenseiten des Lebens mit selbst verfassten Texten und Melodien. Aber auch fröhliche und heimatverbundene Lieder und Kurzgeschichten entstammen ihrer Feder. Lassen Sie sich von ihr einfach verzaubern.