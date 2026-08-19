2. Höfinger Krempelmarkt

Nach dem tollen Start 2024 lebt der Höfinger Krempelmarkt wieder auf! Am Samstag, 12. September 2026, von 10 bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz gibt es wieder einen Flohmarkt, Schnäppchen und Begegnungen für Groß und Klein.

Kommen Sie vorbei, stöbern Sie nach kleinen Schätzen und genießen Sie die besondere Atmosphäre. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Der TSV Höfingen bewirtet mit einem Grillwagen und die Evangelische Kirchengemeinde Gebersheim-Höfingen bietet Kaffee und Kuchen an.

Auch für Kinder ist einiges geboten – unter anderem ein Kinderschminktisch sowie weitere Mitmachangebote.

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher und einen schönen Tag in Höfingen!

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.