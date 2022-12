2.Haller Neujahrs - Varieté

Atemberaubende Akrobatik und gewagte Jonglagen, beeindruckende Tanzeinlagen und spektakuläre Zirkusartistik, die Welturaufführung einer neuen Burlesque-Nummer und mitreißende Livemusik.

Nach der umjubelten Premiere des 1. Haller Neujahrsvarietés im Januar 2022, laden die Freilichtspiele Schwäbisch Hall zum Jahreswechsel 2022/23 zu der zweiten Ausgabe dieser ganz besonderen, extra für das Neue Globe konzipierten Show, ein.

Lassen Sie sich von den internationalen Künstlerinnen und Künstlern in die wunderbare Welt des Varietés entführen und träumen Sie sich mit Ihnen in eine Welt aus Bewegung, Licht und Klang. Wieder mit dabei sind unter anderem Melissa Iturriaga aus Mexico mit spektakulärer Luftakrobatik am Vertikaltuch und den Strapaten, die Burlesque-Tänzerin Mademoiselle Parfait de la Neige und der slowakische Sänger Jan Filip mit seiner weichen, verführerischen Stimme. Erleben Sie viele neue hochklassige und aufregende Darbietungen. Für die Livemusik sorgen abermals die Musiker des Neuen Globe Orchesters. Unter der Leitung von Birgit Busse und dem Team der Freilichtspiele werden neben den professionellen Artisten auch dieses Mal wieder die jungen Stars des Haller „Circus Compostelli“ mitwirken.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend in der eindrucksvollen und Atmosphäre des Neuen Globes in Schwäbisch Hall.