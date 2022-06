Das letztjährige 1. Straßenmusikfestival ist bei den Zuhörern, aber auch bei den Geschäftsleuten der Innenstadt sehr gut angekommen.

Nach den kulturell etwas "trostlosen" Jahren war endlich mal wieder was geboten in der Stadt. Das hat die Macher des Straßenmusikfestivals vom Club alpha 60 ermutigt auch dieses Jahr wieder was auf die Beine zu stellen.