2. Hamburger Fischmarkt

Nach dem ersten erfolgreichen Landgang geht der traditionsreiche Hamburger Fischmarkt auf Reisen in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg am Neckar vor Anker.

Rund um die imposante Hansekogge servieren die Jungs und Deerns aus dem Norden frische Fischbrötchen, feine Salate und herzhafte Spezialitäten aus Topf und Pfanne – natürlich begleitet von einem kühlen Bier oder einem guten Tropfen Wein.

Freut euch auf jede Menge original Hamburger Klönschnack, maritimes Flair und beste Unterhaltung.

Öffnungszeiten:

täglich von 10–22 Uhr

sonn-/feiertags von 11–22 Uhr