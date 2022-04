2. Innenstadtforum „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“

Am Dienstag, 10. Mai 2022 sind alle Bürger:innen und alle Interessierten um 19.00 Uhr ins Neckar Forum zum zweiten Innenstadtforum des Transformationsprozesses „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“ eingeladen. Nachdem das erste Forum im September 2021 den Auftakt des gesamten Prozesses bildete, gehen mit dem zweiten Forum die ersten 24 Projekte in die Umsetzung.

Oberbürgermeister Matthias Klopfer stellt den Prozess und die Projekte in Bezug zum „Jahr der Innenstadt“ und lädt die gesamte Bürgerschaft sowie alle Innenstadtakteure zur Mitwirkung ein.

Mittels Begehungen und Expert:innen-Interviews, durch eine umfangreiche Bürger:innenbefragung sowie im Rahmen von drei Zukunftswerkstätten mit je zwei Sitzungen unter Beteiligung von Akteuren aus allen verschiedenen Bereichen der Esslinger Innenstadt – Soziales, Kultur, Handel, Gewerbe, Politik, Verwaltung, Jugend, Senioren uvm. – wurde ein Lagebild der City erarbeitet. Dieses ist fertiggestellt und wird den Teilnehmenden in einer Kurzversion ausgehändigt bevor es Mitte Mai in seiner Langfassung vorgestellt wird. Das Zielbild soll im Herbst vorliegen. Unter Beteiligung der Arbeitsgruppe Innenstadt wurden 24 Projekte kuratiert, die als sog. „Sprints“ in 2022 umgesetzt bzw. gestartet werden. Diese Projekte werden in einer „Wandel-Projekte-Messe“ im Foyer des Neckar Forums von den jeweiligen Projektverantwortlichen präsentiert. Auf dem Podium werden ausgewählte Projekte in Wort und Bild sowie im Interview mit den Beteiligten detaillierter vorgestellt.

Zudem haben die Teilnehmenden die Möglichkeiten mit vielen Handelnden des Prozesses ins Gespräch zu kommen und sie können das Zielbild mit den gesetzten Strategiefeldern, den Handlungsschwerpunkten und geplanten Programmen bewerten und beurteilen. Im Austausch bei kühlen Getränken und Snacks gibt es vielfältige Möglichkeiten sich zur „Zukunft der Innenstadt“ einzubringen und zu diskutieren.

Alle Informationen zum Transformationsprozess finden sich stets aktuell auf www.esslingen.de/zukunftinnenstadt.