2. Innovation Slam

Der 1. Slam war ein Hit, die Begeisterung groß – Jetzt kommt die Fortsetzung, kreativ und famos.

Du willst Wissen mit Wumms und Ideen, die rocken? Merk dir den 16. Oktober – Science-Slam, ganz ohne Stocken!

Vergiss den alten Vortrag, trocken und schwer – Hier kommt die Show: kreativ, wild und mehr!

Ob Poesie, ob Rap, ob Vision in Bild – Wissenschaft trifft Bühne, jung, echt und wild. Zehn Minuten, die dich mitreißen und lenken, Zum Staunen, Lachen, Nachdenken und Schenken. Denn hier geht’s um Zukunft – um Wandel, um Mut, um Ideen, die zünden, und Neues, das gut tut. KI, Nachhaltigkeit, Wirtschaft im Wandel –

Forschung, die tanzt, nicht im Elfenbeinturm handelt. Du bist nicht nur Zuschauer – du bist Teil vom Spiel, Mitdenken, Mitfühlen – das ist hier das Ziel!