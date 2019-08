Wir feiern Jubiläum: 2 Jahre Mottnic Inkognito! We Are One Kinky Family! Frivole Nächte in intimer Atmosphäre. Keine riesige Location mit Glitzer und Glamour, sondern eher klein, verwinkelt und mit dem Flair von früher – das ist die „Mottnic Inkognito“.

In Anlehnung an die früher regelmäßig im Climax stattfindenden, legendären Fetisch-Partys wird hier alle zwei Monate am letzten Samstag des Monats von 21 bis 03 Uhr zu verruchten Stunden im Keller der Calwer Straße 25 geladen: Über einen geheimen Eingang in den Club, der zuvor via mottnic@mail.de oder am Abend am offiziellen Eingang kommuniziert wird, gelangen die Gäste in den Club. Ab 03 Uhr wird dann der Ein- und Ausgang wieder offiziell nach oben verlegt und öffnet seine Pforten für die reale Welt. Aber keine Sorge – der Zeitpunkt wird zuvor mit blauen Signalleuchten angekündigt, sodass genug Zeit bleibt, die Location ebenso ungesehen wieder zu verlassen. Wer sich in der Kleiderwahl unsicher ist, kommt am besten Wenn chic ganz in Schwarz gekleidet – Hauptsache nicht alltäglich! Neben einer tollen Party unter Gleichgesinnten erwarten die Gäste u. a. Welcome Drinks, Special Deko und Fetisch-Spiel-Möbel sowie natürlich hochwertige elektronische Beats. Für diese sind heute Nacht DJ Andrew Clark und Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk verantwortlich. Ideale Voraussetzungen, also für diese besondere Nacht! Der Platz ist begrenzt, Tickets können im VVK erworben werden. Direkt im Anschluss geht das Event nahtlos in die „Groove Sensation“ über . . .

www.mixcloud.com/michael-clash-gottschalk

