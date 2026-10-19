2. Kaleidoskop Sistanagila

Eine musikalische Verschmelzung israelischer und iranischer Musiktraditionen.

Mit Sistanagila suchen die in Berlin lebenden israelischen und iranischen Bandmitglieder den Dialog. Sie bedienen sich sowohl folkloristischer und religiöser Melodien aus Klezmer, sephardischer und traditionell persischer Musik, als auch moderner und klassischer Kompositionen. Die unterschiedlichen Melodien und Motive, neu arrangiert mit Einflüssen von Flamenco und Jazz bis hin zu progressivem Metal, verschmelzen zu einer Musik, die etwas ganz Neues entstehen lässt und eine Brücke zwischen zwei Welten baut.