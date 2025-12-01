2. Kaleidoskop: Weihnachtskonzert

Musik aus Weihnachtsfilmen: (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Der Polar-Express) und Bühnenwerke wie Peter Tschaikowksis "Der Nussknacker", Georgi Swiridows "Der Schneesturm" und Victor Herberts Musical "Babes in Toyland" u.a.

Ob Ballett, Kino, Musical, Konzertsaal: Alle Sparten haben musikalische Weihnachtsklassiker hervorgebracht, die unsere Herzen höher schlagen lassen.

Wir präsentieren eine stimmungsvolle Auswahl für die ganze Familie.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kaleidoskop aus terminlichen Gründen ausnahmsweise an einem Dienstag stattfinden muss!