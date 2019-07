2 kleine Helden

FSK 0, empfohlen ab 8 Jahren, 88 Min.

Wunsch und Realität des zehnjährigen Marcello aus einer schwedisch-italienischen Familie klaffen manchmal weit auseinander. Wie soll er in einem selbstgenähten Fußballtrikot jemals zum Profikicker werden, wenn er obendrein auch noch meistens das Tor verfehlt? Marcello muss allerhand Niederlagen einstecken - bis die selbstbewusste Fatima in seine Klasse kommt. Sie ist so alt wie er, kommt aus dem Libanon und kann spitze Fußball spielen. Von ihr lernt er, an seine eigenen Träume zu glauben - auch wenn sie nicht den Erwartungen seiner Eltern entsprechen und er deswegen von seinen Klassenkameraden gehänselt wird.