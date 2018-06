2. Luftschloss Festival

× Erweitern Luftschlossfestival Luftschlossfestival

Die Kulturinitiative Sommer in der Stadt belebt die Heimattage mit einem Festival auf dem Schloss mit junger Livemusik aus Süddeutschland. Sieben feinste Hiphop- und Alternative-Acts bringen die Große Stallung zum Beben: Tom Thaler & Basil, Rikas, Johnny Rakete, Hugo Nameless, MC Smook, Lazy Kalle und 6 Feet Further.

Packt eure Strickleitern aus und erklimmt zusammen mit uns das Luftschloss! Am 20.07.2018 bringen wieder sieben feinste Acts das Schloss ob Ellwangen zum Beben & Schweben! Die Geschichte dieses Festivals ist so nostalgisch wie echt: Unter Zigarettenwolken, hinter halbvollen Biergläsern beschloss ein kleiner Freundeskreis alles auf eine Karte zu setzen und das Luftschloss #auslauterliebe zu bauen. Und siehe da: Es flog – sogar höher als wir uns erhofft hatten. Mit dem Kopf in den Wolken und der Nasenspitze im Bierschaum trefft ihr am Freitag vor den Heimattagen alte Freunde und lauscht taufrischen Beats in einer lauen Sommernacht.

Man kann ein Festival nicht innerhalb von 2 Monaten auf die Beine stellen? Kann man doch. Bei 30 Grad verkabelten 50 Freunde eine 10 Meter breite Bühne, schlossen etliche Bierfässer an, zurrten kilometerweise Kabelbinder fest, spülten 2000 Becher und öffneten schließlich die Pforten des Luftschlosses! Und dann war es soweit: I am Korny zupfte die erste Saite unserer Festivalgeschichte. Seine selbstgeschriebenen Songs, seine Riffs, seine bescheidene und doch scheinwerfertaugliche Art waren die ersten Brennstufen, die das Luftschloss zum Fliegen brachten. Dann Mundhaarmonika: Ach, wir schweben immer noch mit euch über den Lichtern der Stadt! Euch werden wir nie vergessen! Kurz ein neues Getränk geholt, kurz mit den besten Kumpels angestoßen, bevor wirklich jeder zu den vorderen Wellenbrechern rannte: MC Bruddaal war gerade mit seinem alten Mercedes vorgefahren, pustete noch schnell eine eineinhalb Meter große Brezel auf und übergoss das Publikum dann mit einem flammenden Plädoyer für Maultaschen, Stuttgart und die Kehrwoche. Die geplante Reiseflughöhe war schon mehr als erreicht, da bauten die Jungs von Konvoy nochmal Stein für Stein an unserem schwebenden Palast weiter. Es war groß, so groß, dieses Luftschloss war 1000 Meter hoch!