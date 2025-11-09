2. Matinee: Horns & Strings

Ludwig van Beethoven, Streichquartett Nr. 11 f-Moll op. 95 Quartetto serioso.Ludwig van Beethoven, Sextett Es-Dur op. 81b.

Durch Nacht zum Licht: Alle Schattierungen des Ernstes durchläuft das in einer Lebenskrise entstandene Quartetto serioso. Es zeigt sich einmal tiefgründig, dann verzweifelt, fatal, pessimistisch oder auch traurig …

Aber keine Sorge, dann geht das Licht an: Das viel früher entstandene Sextett lässt munter aufspielen und die Hörner brillieren. Somit ist ein freundlicher Abschluss dieses Novembervormittags gewiss.