2. Mettertal-Rock Open-Air

Zweite Auflage des Mettertal-Rock Open Airs in Horrheim! Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen/Enz Abteilung Horrheim sorgt für bestes Open-Air-Feeling!

Am Freitag findet das Jugendfestival statt, organisiert vom Jugendgemeinderat. Junge Bands werden sich auf großer Bühne präsentieren! Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne willkommen!

Am Samstag startet das Open-Air mit der Band REMEDY, im Anschluss werden phoneLMabyss den Parkplatz vor der Mettertal-Halle rocken! Mit einer herausragenden Bühnenshow, die viele Überraschungen bereit hält, werden die 4 Musiker aus der Region für beste Stimmung sorgen!