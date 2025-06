2. Mittelaltermarkt Poppenweiler

Herzliche Einladung zum 2. Mittelaltermarkt in Poppenweiler - am Samstag mit Deutschlands erstem mittelalterlichen Poetry-Slam!

Ein buntes Lagerleben mit Händlern und Künstlern belebt zwei Tage lang die Festwiese in Poppenweiler. Am Samstag, 12.07. wird es um 14 Uhr anlässlich der Eingliederung Poppenweilers in die Stadt Ludwigsburg vor 50 Jahren einen Sektempfang mit Oberbürgermeister Dr. Knecht geben, musikalisch umrahmt vom Musikverein. Im Anschluss wird der 2. Poppenweiler Mittelaltermarkt feierlich eröffnet. Neben einem bunten Programm werden viele schöne Dinge feilgeboten: Leder, Holz, Felle, Bernstein, Orientalisches oder auch Gewandungen, hier ist für jeden etwas dabei! Ebenso sind etliche kulinarische Leckereien von deftigen Knödeln über Langos bis hin zu Baumstriezel und Süßkram im Angebot. Auch gibt es viele unterhaltsame Angebote für Kinder. Höhepunkt am Samstagabend ab 19.00 Uhr ist der 1. mittelalterliche Poetry-Slam Deutschlands! Merkt Euch dieses Wochenende unbedingt vor! Der Eintritt ist frei! Wir freuen uns auf viele Besucher aus nah und fern, gerne auch im mittelalterlichen Gewand.