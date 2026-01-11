2. Nachtflohmarkt in der Staufenhalle Plüderhausen // Eintritt frei // Food & Drinks // 18 bis 23 Flohmarkt in der Halle // ab 18 Uhr Bar im Foyer // ab 22 Uhr DJ EMASTRÉ im Foyer.
Info
Staufenhalle Am Marktplatz 10, 73655 Plüderhausen
Märkte
Staufenhalle Am Marktplatz 10, 73655 Plüderhausen
2. Nachtflohmarkt in der Staufenhalle Plüderhausen // Eintritt frei // Food & Drinks // 18 bis 23 Flohmarkt in der Halle // ab 18 Uhr Bar im Foyer // ab 22 Uhr DJ EMASTRÉ im Foyer.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH