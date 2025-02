2. PePaRoC

In der Regel müssen sich dabei die Spieler in eine andere Persönlichkeit versetzen – bspw. einen gemütlichen Hobbit, eine heldenhafte Schwertkämpferin oder einen humorlosen Polizisten in den 1920ern. Als Aufgabe müssen sie bspw. Schätze finden, Rätsel lösen, einen Mörder überführen oder anderes. Dabei müssen sie möglichst das tun, was die Person tun würde, die sie darstellen – gar nicht so einfach.

Geführt wird die Handlung dabei von einem Spielleiter, der den geheimen Handlungsplot kennt. Er beschreibt

die Welt um die Spieler herum und die Auswirkungen ihrer Handlungen.

Gespielt wird über mehrere Stunden, so dass man auch genügend Zeit findet, sich mit seiner Rolle zu

identifizieren.

Es werden wie auf der ersten Backnanger PePaRoC 2023 mehrere Abenteuer in verschiedenen

Rollenspielsystemen angeboten.

Einlass für die PePaRoC ist 14 Uhr.

Um ca. 14:30 werden die Spielleiter ihr jeweiliges Abenteuer kurz vorstellen.

Die Spieler werden daraufhin verteilt und bekommen ihre jeweiligen Rollen zugeteilt und erläutert.

Ab ca. 15 Uhr können die Abenteuer beginnen und sollten gegen ca. 20 Uhr zu Ende sein.

Während des Spiels wird man an der Theke des cje mit Getränken und Knabbereien versorgt.