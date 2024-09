2. Perspektivenkonzert - Maximilian Mangold

Werke u. a. von HANS WERNER HENZE, ULRICH LEYENDECKER, SIDNEY CORBETT, ALOIS BRÖDER.

Maximilian Mangold studierte Gitarre bei Jürgen Ruck, Alvaro Pierri und Thomas Müller-Pering. Er erhielt zahlreiche Preise, u. a. bei den internationalen Gitarrenwettbewerben in Mettmann, der Guitar Foundation of America in Quebec und in Northridge; Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs. Aufnahme in die 38. Bundesauswahl Konzerte junger Künstler des Deutschen Musikrats; Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Sein außerordentlich umfangreiches Repertoire dokumentiert sich in 16 CD-Einspielungen. Darunter auch die Aufnahme der beiden Royal Winter Music-Sonaten von Hans Werner Henze.