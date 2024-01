Tina Harrison & Dirty Job

Die Band aus dem Heidelberger Raum spielt Rythm & Blues, Rock und Soul Standards.

Die Sängerin Tina Harrison aus Michigan/USA überzeugt durch ihre kraftvolle Stimme und ausdrucksstarke Interpretation. Schlagzeug, Gitarre und Bass prägen den groovigen Charakter der Band. Mit Jürgen Mauter an der Gitarre. Jürgen zählt ohne Zweifel zu den erfahrensten und besten Rock und Bluesgitarristen im Rhein Neckar Raum. Mit Hans Föhrenbach hat sich Tina Harrison professionell verstärkt. Unterstützung erfährt die Band von dem sehr soliden und groovigen Bluesdrummer Bernd Kettler, unter anderem bekannt von Blues Hotel und diversen Live Sessions.

First Time Tina Harrison the Voice and Band.

Give The Blues a Chance