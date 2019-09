Schlagzeuger Manfred Kniel und Bassist/Keyboarder Fritz Heieck sind seit fast 50 Jahren musikalische Weggefährten. Von traditionell bis Avantgarde musizierte man zusammen und entwickelte immer wieder neue Spielarten und Ausdrucksformen.

Inzwischen ist man längst im neuen Jahrtausend angekommen, und die beiden tüfteln an neuen Klängen, die den veränderten Zeitgeist wiederspiegeln, ohne die vergangenen Jahrzehnte verleugnen zu wollen. Wesentliches Element ihrer Musik ist die Reduktion. Raffinierte und gleichzeitig äußerst transparente Rhythmusstrukturen werden mit elektronischen Klangteppichen zu einem Gesamtklang verwoben, der die Zuhörer in tranceartige Sphären entführt.

Plus 1: Dafür konnte die georgische Schauspielerin Ana Hauck gewonnen werden. Sie ist mit Gesang, Keyboard und Tanz die Schnittstelle zwischen Bühne und Zuschauerraum.

2 plus 1 möchte so die Tradition des »Frontal-Konzertes« aufbrechen und zwischen Künstlern und Zuhörern eine interaktive Einheit schaffen, an der sich jeder im Saal beteiligen kann. Listen and Move!

Manfred Kniel, dr

Fritz Heieck, b, kb

Ana Hauck, voc, kb