"Es war ein wundervoller und unglaublich unterhaltsamer Abend. Die Künstler waren alle großartig. Es war lustig, beeindruckend und wird unvergesslich bleiben. Bitte macht weiter so! Ihr habt alles richtig gemacht!"

"Kritik??? Es gab keinen Grund dazu! Vielen Dank für den sehr tollen und gelungenen Abend!"

"Ein sehr buntes und schönes Programm. Weiter so!"

"Es hat alle Erwartungen übertroffen. War super, freue mich schon auf nächstes Jahr. Grandiose Leistung aller Künstler und hervorragende Präsentation."

Das sind nur einige der Stimmen, die uns nach dem 1. Poppenweiler Varieté erreicht haben. Nach Euren überwältigenden Rückmeldungen war klar - wir machen weiter! Auch für das 2. Poppenweiler Varieté hat unser künstlerischer Leiter und Moderator Timo Marc wieder ein exzellentes Programm zusammengestellt: Weltmeister der Zauberei, Comedy, Akrobatik und Jonglage aus dem "Cirque du Soleil" werden Euch dieses Mal begeistern.

Weitere Informationen zum Programm und den Künstlern findet Ihr auf der Homepage des Poppenweiler-Varietés.