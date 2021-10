2. Sinfoniekonzert - Cornelius Meister

Komponiert über eine Zeitspanne von sechs Jahren, zeichnen sie Mozarts eindrucksvolle Entwicklung auf dem Gebiet der Sinfonik nach. Nach der festlichen „Haffner“-Sinfonie und der von Joseph Haydn inspirierten „Linzer“-Sinfonie, gewinnt Mozart mit der „Prager“-Sinfonie zunehmend an individueller Reife. Ihr Temperament und ihre Dramatik erinnern nicht zufällig an seine Bühnenwerke. Entstanden ist die „Prager“ im Jahr 1786 zwischen seinen Opern „Le nozze di Figaro“ und „Don Giovanni“, deren Klangsprache sich in seiner Sinfonie wiederfindet. Zwei Jahre später, innerhalb von nur wenigen Wochen, komponierte er dann wie im Rausch seine drei Meistersinfonien: die heitere in Es-Dur, die tragische in g-Moll und die alles überstrahlende Sinfonie in C-Dur mit dem Beinamen „Jupiter“. Die erdrückenden Geldsorgen und „düsteren Gedanken“, die Mozart in jenem Jahr quälten, hinderten ihn nicht daran, mit der letzten Trias den Gipfel seines sinfonischen Schaffens zu besteigen.

Mozart-Zyklus Teil I

So, 05.12.2021, 11:00 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385 „Haffner“

Sinfonie Nr. 36 C-Dur KV 425 „Linzer“

Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504 „Prager“

Mozart-Zyklus Teil II

Mo, 06.12.2021, 19:30 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543

Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550

Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 „Jupiter“