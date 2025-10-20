2. Sinfoniekonzert

Gestartet wird mit einer funkensprühenden Ouvertüre der polnischen Komponistin und Geigenvirtuosin Grazyna Bacewicz (1909-1969), die ihr Studium in Warschau schon im Alter von 15 Jahren aufnahm.

Später in Paris war sie Schülerin der großen Pädagogin Nadia Boulanger, die Aaron Copland, Astor Piazzolla, Quincy Jones oder Philip Glass unterrichtete.

Robert Schumanns Cellokonzert war so etwas wie eine Initialzündung: Sein Erfolg gab den Anstoß für weitere große Cellokonzerte der Romantik!

„Die zweite Symphonie scheint wie die Sonne erwärmend auf Kenner und Laien, sie gehört allen, die sich nach guter Musik sehnen,“ schrieb ein Zeitgenosse über das Werk von Johannes Brahms: Was will man mehr?