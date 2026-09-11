2. Sinfoniekonzert

Französisch starten wir in den Abend mit zwei Werken, die in der geheimnisvollen Literatur des Symbolismus wurzeln: Gabriel Fauré bereitete einst den Weg für die Impressionisten und lässt in seiner Musik spätromantische Klangfarben leuchten.

1970 für Mstislav Rostropowitsch entstanden, ist Tout un monde lointain (Eine weit entfernte Welt) inspiriert vom poetischen Hauptwerk Les fleurs du mal des Dichters Charles Baudelaire und atmet dessen melancholische Atmosphäre.

Geht’s noch? Provokant und selbstbewusst trat Beethoven in Wien als Sinfonien-Komponist auf den Plan: Seine Erste beginnt mit einer Schlussfloskel! Helmut Schmidinger hat derweil in dessen Jugendtagebuch geschaut und darin interessante Angaben über Beethovens Finanzgebaren (Schmiergeld, Trinkgeld…!?) gefunden: Was er daraus macht? Lassen wir uns überraschen!