2. Straßdorfer Staufertrail

Der Straßdorfer Staufertrail geht in die zweite Runde! Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr findet das internationale Schlittenhundewagenrennen nun als offizieller WSA World Cup (World Trophy) statt.

Erleben Sie hautnah, wie Spitzenteams aus ganz Europa auf der anspruchsvollen Trailstrecke rund um Straßdorf um Sekunden kämpfen. Neben den Wettkämpfen gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Bewirtung, Infoständen und Aktionen für die ganze Familie.

Ein faszinierendes Erlebnis für Tierfreunde, Sportbegeisterte und Familien – Eintritt frei!