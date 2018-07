2. Street Food Festival Hohenlohe

Nachdem 2017 das 1. Street Food Festival in Öhringen ein riesiger Erfolg war, wird es 2018 in die 2. Runde gehen. Vom 10. bis 12. August 2018 können Besucher im Hofgarten in Öhringen nach Herzenslust kulinarische und exotische Köstlichkeiten schlemmen und sich auf ein tolles Rahmenprogramm mit Livemusik und vielen Kinderaktionen freuen. Insgesamt werden mindestens 25 Foodtrucks und unterschiedlich gestaltete Essensstände mit Speisen von fünf Kontinenten erwartet.